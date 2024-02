Lavoro | Guerra Pd | ‘referendum Cgil interessanti’

Oggi è il giorno di Yulia Navalnaya , la mogli e del leader dell’opposizione russa che venerdì scorso è morto in una colonia penale artica, in Siberia (lei ... (iodonna)

Un Libretto Rosso da 250 mila dollari: L’inclusione dei «segreti sul Lavoro», non meglio specificati ... La tv di Pechino in un servizio sui raid della polizia ha suonato il tamburo di Guerra, sostenendo che gli americani cercano di rubare ...corriere

In Ecuador è allarme violenze, Capurro (Avsi): “Si fermano con cibo, Lavoro e diritti”: ROMA – “Istruzione, Lavoro, cibo e salute sono le chiavi per risolvere le ... produttori mondiali di cocaina – Colombia e Perù – ha quindi proclamato “Guerra alla droga”. Vicino all’approccio del ...dire

Guerra in Ucraina, Von der Leyen: “Non possiamo lasciar vincere Russia”: Napoli, 28 Febbraio – Costerebbe molto più di risparmi immediati. L’Ue non può “lasciare” che la Russia vinca in Ucraina, anche perché i costi sarebbero di gran lunga “superiori” ai risparmi che si po ...sciscianonotizie