Lavoro | 3 consigli dell’esperta per “sopravvivere” | i giusti trucchetti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilnobilita l’uomo, d’accordo. Ma ci sono momenti in cui avere a che fare con i può diventare pesante. Come comportarsi quindi, nei momenti difficili e come fare a gestire situazioni di crisi in ufficio cercando di essere professionali anche quando facciamo fatica a mantenere il controllo? Chi ha già esperienza nel mondo lavorativo sa di cosa stiamo parlando e probabilmente con gli anni ha imparato a smussare alcuni lati di sé, oppure ha imparato a trattenersi davanti alle inzie, oppure a pettegolezzi che purtroppo si creano nei contesti lavorativi. (Ansa Foto) – cityrumors.itChi invece ha appena finito l’università o in generale, la scuola e sta per entrare a far parte del mondo lavorativo, deve assolutamente leggere questo articolo per capire come approcciare al. Il segreto? È mantenere fin dal primo giorno un ...