Lavoratori Paycare in agitazione a Monteriggioni | solidarietà inaccettabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)didi nuovo sul piede di guerra: è stato infatti proclamato lo stato diper il fatto che i 46 dipendenti del sito disi trovano ancora in regime di. La commessa arrivata dalla Regione Lombardia dovrebbe occupare iper almeno un anno, ma l’azienda non intendere ritirare gli ammortizzatori sociali. Preoccupazione per il futuro è stata espressa dal segretario della Fim Cisl Giuseppe Cesarano, che ha quindi indetto lo stato dicon un ’pacchetto’ di 80 ore di sciopero. Previsto anche un sit-in. In altre parole, alla luce della recente commessa, il lavoro nel perimetro diè garantito fino a febbraio 2025. Di qui la richiesta all’azienda di ritirare la ...