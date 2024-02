Lavinia travolta e uccisa da statua a Monaco | archiviata indagine tedesca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – E' statadalla magistratural'relativa alla morte di, la bambina napoletana di sette anni deceduta il 26 agosto 2022 adi Baviera, dopo essere statada unadi marmo nel salone centrale dell'albergo nel quale si trovava in vacanza insieme ai genitori. In Procura a Roma è invece ancora aperto il procedimento avviato dai magistrati capitolini dopo il decesso. A piazzale Clodio è stato depositato l'atto di archiviazione dei magistrati tedeschi. I pm di Roma in particolare dovranno affrontare fra l'altro la questione della giurisdizione. — [email protected] (Web Info)