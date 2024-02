Laura Boldrini | dagli insulti a Latina alle vignette offensive | condannati gli hater

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) I fatti accaddero nel 2017, quando l’allora presidente della Cameravenne ad inaugurare il parco di, rinominato Falcone Borsellino dal sindaco dell’epoca, Damiano Coletta. Ricordo che, sollecitata da alcune colleghe giornaliste di Roma ad essere presente, andai con grande perplessità. E anche tanto timore. Si parlava nei giorni precedenti di pesanti contestazioni in atto. Quando arrivai al Parco mi sembrò tutto tranquillo, la Polizia presidiava le entrate e all’interno era tutto quieto, fino a quando non arrivò lei… Fischi, urla e improperi l’accolsero. Non venne risparmiato neanche Coletta. Anzi a sentire quanto dicevano alcune persone era lui il traditore. La gente di destra che l’aveva votato non aveva affatto digerito il cambio del nome del Parco. E ai ‘Duce… Duce’ dei più si affiancava anche la parola ...