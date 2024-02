(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le osservazioni sul Puc, il piano urbanistico comunale votato a maggio e del quale il Pd stesso ha poi chiesto ampie modifiche, scatena la diatriba politica tra opposizione e maggioranza. I dem non hanno gradito le parole di Alessio Binetti, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e ex consigliere comunale. "Dimessosi da anni, Binetti si è appropriato di un ruolo improprio. Parli piuttosto al suo collega di partito, il ministro Adolfo D’Urso al quale spetta il controllo sulle– è la replica dellla consigliera comunale di maggioranza Carmela Bianchini, presidente della commissione territorio – affinché i servizi di recapito postale siano regolar e non si tengano chiusi i servizi postali di Ponte Arcola per un mese e mezzo". E prosegue: "Il Puc era tra gli obiettivi del programma della maggioranza ed è stato traguardato lo scorso anno dopo aver realizzato la ...

L’attacco al Pd per il Puc: "FdI pensi anzi alle Poste": Le modifiche non sono state apportate in sede di adozione per questioni di tempo – ripetono i dem – e per non rinviare in Regione tutto il piano per una rivisitazione del preliminare ambientale che ...lanazione

Putin, caccia ai dissidenti. Incarcerato il Nobel Orlov. Condannò l’attacco a Kiev: Attivista per i diritti umani, condannato per essersi schierato contro l’operazione speciale. Non si trova una sala per il funerale di Navalny, il team del blogger chiama alla protesta. .quotidiano

MILAN - In attacco è corsa a due tra Sesko e Zirkzee: Dopo il forte interesse nelle sessioni di mercato passate, sembra scemare l'attenzione del Milan sul profilo di Jonathan David: secondo la Gazzetta dello Sport, sono Zirkzee (Bologna) e Sesko (Lipsia) ...napolimagazine