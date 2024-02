Latina Studenti e manganelli | Anpi-Cgil-Rete Studenti | “condanniamo tutte le forme di violenza”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)– “Ladella polizia contro la pacifica manifestazione di Pisa, per chiedere il cessate il fuoco in Palestina, e episodi simili avvenuti nelle scorse settimane in altre città italiane, sono fatti gravissimi. I giovani costituiscono la forza del nostro Paese e sono il nostro futuro; essi meritano di essere ascoltati e protetti. Condividiamo L'articolo Temporeale Quotidiano.

Un bus con 40 Studenti finisce fuori strada, autista grave: Dopo essersi scontrato - per cause in fase d'accertamento - con un'automobile, un bus che stava trasportando circa 40 Studenti a Potenza è finito fuori strada, in una cunetta all'ingresso di Baragiano ...ansa

Sei università romane accolgono gli Studenti di medicina: quest'anno anche la Link: L’ateneo, che ha ottenuto l’accreditamento per l’anno accademico 2023-2024, ha accolto i primi 60 Studenti, ammessi a frequentare i corsi dopo aver superato le prove selettive sostenute nelle scorse ...ilmessaggero

Cultura della legalità, l’incontro con gli Studenti di Aprilia: Nell’ambito delle iniziative della Questura di Latina volte ad incentivare la legalità sul territorio, personale del Commissariato di P.S. di Cisterna, nella giornata ieri ha tenuto un incontro con ...h24notizie