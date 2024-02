Latina | panico in centro | clochard lancia sassi contro i passanti | presa di mira anche mamma col figlio di 7 anni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Momenti distamattina in pieno. Un senza tetto, che peraltro non sarebbe nuovo ad episodi del genere, si è reso protagonista di una ‘sassaiola’. In strada è scattato il fuggi fuggi generale: l’uomo è stato infine fermato e affidato al 118. Le testimonianze raccolte dalla nostra Redazione. Il Comune di– (ilcorrieredellacitta.com)Risveglio decisamente movimentato nel capoluogo pontino. Stamani, intorno alle 8.00, un uomo, un, avrebbe iniziato areauto ein Viale XVIII Dicembre, in pieno. Diverse le testimonianze raccolte dalla nostra Redazione: tra le persone prese dici ...