Latina Al teatro D’Annunzio il prof di fisica più famoso del web | Vincenzo Schettini incontra gli studenti

Al Moderno va in scena il thriller “Il Giocattolo”: Appuntamento con la suspense al teatro Moderno, sabato 2 marzo andrà in scena Il Giocattolo ... Uno spettacolo che terrà il pubblico col fiato sospeso in scena in unica replica a Latina sabato 2 marzo ...latinatoday

Il teatro del Cioccolatino presenta "Pane e cacio" a Poschiavo: Torna in scena il teatro del Cioccolatino con il suo affascinante spettacolo "Pane e cacio". L'attesa rappresentazione, diretta da Valerio Maffioletti, avrà luogo sabato 9 marzo alle ore 20.00, con ...intornotirano

Consegnati a Latina i premi “Sportiva e Sportivo dell’anno”, “Una vita per lo Sport” e “Sport e Solidarietà”: La Judo Ippon si è distinta tra le associazioni sportive, ricevendo ben tre riconoscimenti. Lorenzo Franzé, atleta di punta della società, è stato celebrato con una Menzione d'Onore ...latinaquotidiano