L’Antitrust multa Supermoney per pratiche commerciali scorrette

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hatoSpa per. La società è la proprietaria di un sito che fa attività di comparazione di offerte di energia elettrica e gas. Secondo«ha diffuso claim privi degli elementi informativi sulle modalità per ottenere i risparmi pubblicizzati e ha definito una classificazione delle offertesenza precisare i criteri utilizzati. Inoltre la società non ha specificato che l’attività, svolta attraverso il sito comparatore a favore dei propri partner per concludere contratti di energia elettrica e gas di intermediazione, fosse remunerata». Dopo l’inizio dell’istruttoriaha posto fine alle condotte ...

