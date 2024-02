L’aggiornamento Google Play di febbraio arriva sui Pixel | mentre i Galaxy S24 si “sbloccano”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nuovi aggiornamenti di sistemain distribuzione per la gammae la serie SamsungS24: come scaricarli. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google Gemini fa capolino su Nova Launcher con il nuovo aggiornamento della versione Beta : ecco tutte le novità e come ottenerla subito. L'articolo Nova ... (tuttoandroid)

L'ultimo aggiornamento in fase di rilascio per Chromecast con Google TV introduce due comode novità, scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Un nuovo ... (tuttoandroid)

Chromecast con Google TV si aggiorna con le funzioni Fast Pair e Audio switcher: 231215.005) per Chromecast con Google TV 4K. L'aggiornamento di sistema aggiunge anche un nuovo riquadro "Uscita audio" nei Quick Setting in alto a destra, accanto a "Screensaver", "Wi-Fi", ...avmagazine

Microsoft Copilot, ecco come sostituire Google Assistant su smartphone Android: La versione beta dell'app Microsoft Copilot per Android include ora la possibilità di impostarla come assistente digitale predefinito al posto di Google Assistant sui dispositivi Android. Tuttavia, qu ...hwupgrade

Xiaomi, ecco gli smartphone che riceveranno HyperOS a partire dalla prima metà dell'anno: Xiaomi ha condiviso una nuova roadmap ufficiale per il rilascio globale di HyperOS, il suo nuovo sistema operativo che andrà a sostituire la MIUI. I primi aggiornamenti verranno distribuiti nella prim ...hwupgrade