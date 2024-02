Ladri a casa del sindaco | ecco come l’hanno devastata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)deldi Lomazzo, Giovanni Rusconi. Sabato sera hanno fatto irruzione nell’abitazione del primo cittadino. Hanno messo a soqquadro l’intero appartamento, in particolare la camera da letto, ma sono riusciti a rubare solo una paio di catenine della moglie, dal valore di poche centinai a di euro. Sono entrati in serata. Hanno ...

Tempo di lettura: < 1 minuto entrano quasi sempre da un ingresso secondario. Si intrufolano in casa anche in pieno giorno, rubano tutto quello che trovano ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minuto entrano quasi sempre da un ingresso secondario. Si intrufolano in casa anche in pieno giorno, rubano tutto quello che trovano ... (anteprima24)

Rapine in serie a Roma, anziani presi di mira: calci, pugni e Ladri in fuga con i gioielli rubati: Pochi giri di parole da parte dei delinquenti per chiedere alle vittime: ‘Dateci tutti i soldi e preziosi che avete in casa’. Ma mentre i due malviventi si aggiravano per casa, l’anziano ha ...ilcorrieredellacitta

Rubano in casa e bloccano la porta, arrivano i Vigili del Fuoco: Così, quando il proprietario è rientrato a casa, ha trovato la porta blindata bloccata dall'interno. Nessun malfunzionamento, però, col blocco causato dai Ladri che avevano reso così impossibile la ...giovinazzoviva

Morta la guardia che apri' ai Ladri del Gardner Museum di Boston: Apri' ai Ladri la porta dell'Isabella Stewart Gardner Museum la notte del colpo del secolo e ora si e' portato nella tomba un possibile segreto: Richard Abath, che oltre tre decenni fa lavorava come c ...ansa