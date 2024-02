L' abusivismo cresce ancora Al Sud la situazione è critica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le mancate demolizioni degli immobili costruiti abusivamente dopo la scadenza nel 2003 del terzo condono edilizio sono il focus del report "Abbatti l’abuso 2023". Legambiente sottolinea come, nonostante una dilagante presa di coscienza da parte dei cittadini sul tema, «a frenare il processo di risanamento delle aree massacrate da decenni di anarchia urbanistica e illegalità è quella politica, locale e nazionale,ostaggio di interessi a breve e brevissimo termine». L’ultimo rapporto sul BES (Benessere Equo e Sostenibile) dell’Istat - realizzato in collaborazione con il Cresme - evidenzia come l’edilizio sia in crescita del 9,1%, con unanelle regioni del Sud definita “insostenibile”, a fronte di 42,1 abitazioni costruite illegalmente ogni 100 realizzate nel rispetto delle regole. Dal 2004 a dicembre 2022 ...