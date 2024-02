La vittoria di Todde rafforza la leadership di Schlein | Conte cauto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ladi Alessandraha evitato ad Ellyle critiche del partito, non del tutto convinto della decisione di candidare un nome del M5S per il cosiddetto “campo largo“, e le ha fatto guadagnare parole di sostegno da parte di Romano Prodi che ha dichiarato pubblicamente “il centrosinistra più si unisce più vince, L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – “La vittoria di Alessandra Todde in Sardegna ha un valore che va ben al di là della contingenza politica , su cui come associazione apartitica ... (periodicodaily)

Campo largo in Sardegna, esulta anche il centrosinistra pugliese: «Vince il modello Foggia»: «La vittoria in Sardegna di Alessandra Todde segue il progetto positivo costruito in Puglia negli scorsi mesi», rivendica il segretario regionale dei dem Domenico De Santis -. Governiamo insieme in ...quotidianodipuglia

Elezioni Regionali Sardegna, l’analisi del voto: di clamorosa c’è solo la tenuta del Centro/Destra, i motivi: Il comunicato di Meloni, Salvini e Tajani Meloni, Salvini e Tajani affidano a una nota congiunta l’analisi del voto in Sardegna: “vittoria per meno di 3mila voti della candidata del centrosinistra ...strettoweb

"Non cercare consensi dove ci sono le polemiche". La polizia replica così a Todde: Luga Agati, segretario del sindacato di Polizia Sap di Cagliari, nel complimentarsi per la vittoria alle urne, infatti, ci tiene a ricordare a Todde "che non esiste nessuna correlazione tra la ...ilgiornale