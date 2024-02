La villa di Freddie Mercury a Londra è in vendita per 35 milioni di euro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Laacquistata nel 1980 danel quartiere Kensington diè in. Nella sua “casa di campagna”, così la chiamava anche se era nel centro della capitale britannica, ci visse fino alla sua morte, nel 1991. Dopo la morte la lasciò in eredità alla sua cara amica Mary Austin, che dopo averci abitato ha deciso adesso che è il momento di metterla in: “Non si può rimanere aggrappati al passato per sempre”. Il prezzo è stato fissato a 30di sterline (circa 35di). Ladellasegue l’asta organizzata da Sotheby’s a settembre 2023, con 1.500 oggetti provenienti dalla casa appartenuti all’indimenticato frontman dei Queen che sono stati battuti ...

