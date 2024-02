La vera transizione parta dall'idrogeno. Parola di Ocse

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’idrogeno green è il futuro, o quanto meno parte di esso, su questo ci sono pochi dubbi. Laenergetica planetaria è in ritardo, l’eliminazione dalla faccia della Terra dei fossili è tutt’altro che scontata. Eppure la strada è segnata, basta solo percorrerla. C’è un report dell’, pubblicato pochi giorni fa ma rimasto ancora sotto traccia che prova a dare una buona ragione per spingere l’acceleratore sull’energia blu, che anche in Italia sta un poco alla volta trovando il suo spazio vitale. “Si suggerisce un piano d’azione in quattro punti per accelerare la diffusione dell’idrogeno pulito nei mercati emergenti, ma non solo, anche nei Paesi meno sviluppati. Il piano è incentrato su una serie di progetti che possano essere da guida per l’idrogeno rinnovabile e pensati per aumentare la fiducia degli investitori”, è la premessa del report. ...