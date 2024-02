La tv fa 70 streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Stasera, mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La tv fa 70, programma tv condotto da Massimo Giletti che celebra i 70 anni della televisione italiana. Alloprenderanno parte tanti ospiti del mondo della tv e della musica.La tv fa 70 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 28 febbraio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. La tv fa 70live Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Cast Abbiamo vistoin tv e liveLa tv fa 70, ma qual è il cast (ospiti) di La tv fa 70? Saranno tantissimi gli ...