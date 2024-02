La Terra si scalda sempre di più | ma la geoingegneria naturale ci dà qualche speranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Proseguono i record di temperature elevate in tutto il mondo, cosa che non ci fa sperare bene per la prossima estate. Per fortuna, però, ci sono anche delle buone notizie. Uno studio appena comparso su Earth’s Future ci porta nuovi dati che confermano che le foreste possono raffreddare il clima in modo sostanziale. Lo studio esamina il caso degli stati orientali degli Stati Uniti, dove si sapeva da tempo che le temperature sono rimaste costanti, o addirittura in leggera diminuzione, dal 1930 al 2000, mentre invece il resto del mondo continuava a rirsi. È un risultato sorprendente: essendo un effetto locale non lo si può attribuire ai gas serra le cui concentrazioni sono approssimativamente le stesse ovunque. Non per niente si parla di rimento “globale”. E allora, cosa ha raffreddato quella zona? La risposta viene dalla correlazione fra le ...