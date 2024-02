La svolta di Paola Addio toga e udienze | I miei nuovi clienti? I cani da addestrare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)scartoffie, faldoni, codici e leggi,ansiosi o a volte rancorosi,in tribunale. E benvenuta vita all’aria aperta, guinzagli, palline, birilli e “allievi“ scodinzolanti.Venturino, 37 anni, avvocato civilista di Milano, ha trovato a Cogliate la sua nuova dimensione, lavorando, qui nelle Groane ma non solo, come istruttrice cinofila nel nuovo Centro di addestramento con campo macerie di via Donegani, inaugurato poco meno di un anno fa e già struttura di eccellenza per la formazione dida soccorso. Qui si svolgono anche le lezioni private di educazione cinofila, alle quali partecipano insiemee proprietari, per imparare una serie di comportamenti corretti da tenere per migliorare il proprio rapporto e per garantire la piena sicurezza di entrambi. ...