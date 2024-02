La strategia delle «belle donne ai comizi» non ha funzionato | il flop del candidato Dc dopo gli audio sessisti | quanti voti ha preso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non è servita a nulla la propaganda elettorale sessista in Sardegna fatta «con sei, tutto molto, che durante gli incontri mi sostengono e mi danno grande sollievo». Pietro Pinna, 56 anni, ex militare in pensione,gallurese alla carica di consigliere regionale tra le fila della Dc di Rotondi, ha infatti ottenuto soltanto 27nella circoscrizione Olbia-Tempio. Come conferma La nuova Sardegna, Pinna ha racimolato appena 21a Olbia e il resto in un paio di altri Comuni. Pochi giorni fa, Gallura Oggi aveva pubblicato i suoi messaggi– girati ad amici e sostenitori galluresi – nei quali Pinna confidava loro di essere sempre accompagnato da ragazze vestite con minigonna, scollature e leopardate nei suoi vari incontri elettorali. Ma non solo: il ...