La satira non può essere frenata Ballantini | quarant’anni di successi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Già al liceo, con il mio compagno di banco, facevamo i ’buffoncelli’ imitando questo e quello. Senza neanche rendercene conto ci ritrovammo a ’Ciao Gente’, uno dei primi programmi di Canale 5: ci fecero fare otto puntate consecutive. Per il mio amico la tv fu solo una piccola parentesi, per me l’inizio folgorante di una bella avventura". A raccontare gli esordi è l’artista livornese Dario: pittore post espressionista, scultore, attore, conduttore radiofonico, cantante e inimitabile trasformista - celeberrime le sue imitazioni a ’Striscia la Notizia’ - che ora festeggia idi carriera. Un traguardo che celebra anche a Firenze con un doppio evento: la mostra "Enigmi Esistenziali" (il vernissage domani alle 17,30 alla Brancacci Art Gallery) e "Lo spettacolo di- Conseguenze di ...

