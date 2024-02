“La Russia che si ribella” | saggio Altreconomia su opposizione russa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (askanews) – A pochi giorni giorni dalla morte di Aleksej Navalny (16 febbraio 2024) e in concomitanza con le elezioni presidenziali russe, che si tengono dal 15 al 17 marzo 2024,porta in libreria unimportante: “Lache si. Repressione enel paese di Putin”, scritto da due profondi conoscitori, e studiosi, della società: Maria Chiara Franceschelli, dottoranda della Scuola Normale Superiore di Pisa, e Federico Varese, professore di Sociologia a Sciences Po, Parigi, e Senior Research Fellow del Nuffield College, Oxford. Dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022, ma anche ben prima, molte persone si sono chieste “perché i russi non sino?”. Il dibattito ...

Secondo fonti britanniche, la Russia sarebbe pronta a usare armi tattiche nucleari in caso di invasione cinese. Dall'inizio della guerra in Ucraina non si fa ... (ilgiornaleditalia)

La Russia sospende le esportazioni di gasolio: Cremlino in crisi: La Russia, il terzo produttore di petrolio al mondo, si trova ad affrontare significative carenze di petrolio sul mercato domestico. Il Cremlino ha annunciato lunedì che fermerà temporaneamente le ...money

"Colloqui segreti per armare l'Ucraina": il piano di Germania e India per Kiev: Delhi insiste sul suo diritto di navigare a suo modo in un mondo multipolare. Senza dimenticare che la Russia è stata uno dei più importanti fornitori militari del governo indiano. Come se non ...ilgiornale

Guerra in Ucraina, Zelensky al vertice in Albania chiede più munizioni: È stata l'ultima tappa di un tour internazionale che lo ha visto martedì in Arabia Saudita per sollecitare il ritorno dei prigionieri di guerra dalla Russia. A Tirana il presidente ha riconosciuto ...it.euronews