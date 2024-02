La ricetta per uno stadio ecosostenibile non passa solo dai pannelli solari

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Se il tema dell’ecosostenibilità è sempre più centrale nel dibattito contemporaneo, in architettura ci si interroga da tempo, trovando soluzioni tecniche sempre nuove, su cosa fare per definire standard per la progettazione futura degli edifici in cui viviamo, almeno a medio termine. E per quanto riguarda gli impianti sportivi, più in particolare, sono stati fatti certamente dei passi avanti notevoli negli ultimi dieci anni, con la comparsa di soluzioni sempre più specifiche rivolte al risparmio energetico della macchina-e all’efficienza dei consumi di tutti gli impianti che lo compongono. Il recente annuncio dell’installazione di oltre duemilaquattrocentofotovoltaici sulla copertura dellodell’Udinese è sia una buona notizia, sia il suono di un campanello che ci ricorda l’importanza di adeguare questi grandi ...