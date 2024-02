(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (askanews) – L’Unione europea deve applicare a sé stessa la richiesta di operare delle ‘strutturali’, che rivolge spesso e giustamente agli Stati membri, per poter ritrovare quella capacità di agire collettivamente e per obiettivi comuni che sembra avere perso negli ultimi anni, e per recuperare ladella sua economia a livello globale. E’ quanto ha detto l’ex premier italiano ed ex presidente della Bce Mario, oggi a Strasburgo, intervenendo alla riunione della Conferenza dei presidenti delle commissioni del Parlamento europeo. L’incontro era destinato a uno scambio di vedute nel quadro della preparazione del rapporto sul futuro delladel, che è stato chiesto adalla presidente della Commissione europea, Ursula von ...

Mario Draghi , in occasione della ricezione di un prestigioso premio, ha parlato a tutto tondo di come l'Europa dovrebbe evolversi a livello finanziario ed ... (ilgiornale)

La ricetta di Draghi sulla competitività: riforme anche per l’Ue: E’ quanto ha detto l’ex premier italiano ed ex presidente della Bce Mario Draghi, oggi a Strasburgo, intervenendo alla riunione della Conferenza dei presidenti delle commissioni del Parlamento europeo ...askanews

"Fate qualcosa, basta dire sempre no". Draghi suona la sveglia all'Ue: Mario Draghi torna nuovamente sulla scena internazionale e sferza pesantemente l'Europa. "Mi hanno chiesto al termine di Ecofin quale sia l'ordine delle riforme necessarie per l'Ue, quale sia l'ordine ...ilgiornale

Mario Draghi supplica la Ue: "Per favore, fate qualcosa, non si può dire sempre no": Niente ricette, ma spronare i vari decisori europei ad agire. È questa la tattica di Draghi, almeno per ora, per preparare il terreno a quello che sarà il suo report. Perché se è vero, come dice ai ...huffingtonpost