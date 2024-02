“La polizia si meritava di essere sputata addosso” La gravissima frase della consigliera grillina in Toscana

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Avranno pure preso degli sputi ma io dico che forse se li sono anche meritati”. Parole becere, gravi e ingiustificate, quelle pronunciate ieri, nel corso del Consiglio regionale, dall’esponente del M5S Silvia Noferi, nel corso del dibattito sugli scontri tra forze dell’ordine e studenti avvenute la scorsa settimana a Pisa. L’esponente 5 Stelle, nel suo intervento, dopo aver premesso di aver sempre condannato le cariche e le manganellate contro manifestanti inermi anche quando sono avvenute durante governi precedenti, scivola sugli sputi: “Siamo dovuti arrivare all’esternazione di un presidenteRepubblica che dice una cosa ovvia a un ministro in imbarazzo e a una destra in consiglio regionale che dice siamo dalla parte delle forze dell’ordine. Pure io sono dalla parte di quelle forze dell’ordine professionali che ...

