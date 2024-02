La polizia replica a Todde   Non cercare consensi dove ci sono le polemiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La frase delle matite e dei manganelli non è piaciuta ai poliziotti, che invitano la nuova presidente della Regione a non deligittimare l'operato di migliaia di agenti

Le immagini degli studenti manganellati a Pisa in Piazza Cavalieri, hanno sollevato polemiche e condanne non solo da parte delle opposizioni, e dal Presidente ... (panorama)

"Non cercare consensi dove ci sono le polemiche". La polizia replica così a Todde: Ma, ancora, insinua che l'azione della polizia sia manovrata dal governo di centrodestra, che è uscito sconfitto dalla tornata elettorale. Qualunque sia la lettura che si dà alle parole dell'esponente ...ilgiornale

“La donna nella poesia contemporanea e nella canzone d’autore”: applausi per il doppio evento al San Paolo: Ad far alzare il sipario la prima messa in scena, per la cittadinanza, di domenica 25 febbraio. Il giorno dopo la replica per le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado.viverecamerino

Riorganizzazione dell’assetto dei Carabinieri nel territorio fermano, botta e risposta tra Cesetti e Saltamartini: Pronta la replica di Filippo Saltamartini ... Assessore della Regione Marche con delega a polizia locale e Politiche integrate per la sicurezza. Saltamartini ha ricordato "la risoluzione" deliberata ...corrierenews