“La più amata dal pubblico in giuria” Ballando con le stelle | Milly punta sul suo grande ritorno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arrivata già un’importante notizia sucon le2024.Carlucci avrebbe scelto una nuova giurata e il nome è di quelli da far girare la testa. Dopo essere stata una delle grandi protagoniste in veste di concorrente, ora è pronta a ricoprire il ruolo più suggestivo. La conduttrice la starebbe corteggiando e si aspetterebbe quindi una risposta positiva. E questo farebbe anche intuire che qualcuno potrebbe non essere riconfermato per lasciare spazio a questa donna. Acon lepotremmo vedere una nuova giurata e ci sarebbe molta curiosità per capire come si comporterebbe in questa veste diversa. La voce è venuta fuori nelle ultime ore e ora si attendono ulteriori conferme. Leggi anche: “È rimasta stregata”.con le, ...