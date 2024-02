La Pietra soddisfatto | Un passo fondamentale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Il Ddl florovivaismo passa alla Camera e ora aspettiamo l’approvazione del Senato. Senza neanche un voto contrario abbiamo raggiunto l’obiettivo strategico per il settore che ci eravamo prefissati e al quale lavoravamo da più di un anno". Queste le considerazioni del sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Patrizio La. "Insieme al ministro Lollobrigida avevamo preso l’impegno con gli operatori del comparto florovivaistico per creare un quadro normativo in grado di disciplinare al meglio il settore – sottolinea La–. Con l’approvazione del disegno di legge delega, abbiamo fatto una sostegno di un segmento strategico per l’agricoltura italiana. Con il Ddl Florovivaismo il governo intende adottare entro alcuni mesi dall’approvazione ...