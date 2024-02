La nuova giunta sarda entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Il nuovo Consiglio regionale della Sardegna, il XVII della storia dell'autonomia e che resterà in carica per i prossimi cinque anni, dovrà riunirsiventiufficiale, su convocazione del presidente della Regione in carica. Lo prevede lo statuto sardo, ma i tempi, come dimostra l'esperienzaultimi dieci anni, sono molto incerti. Potrebbe trascorrere fino a un mese per l'ufficializzazione. LaAssembleasarà formata da 60 consiglieri, fra i quali i due candidati presidenti più votati, la vincitrice Alessandra Todde, che dovrà lasciare il posto a Montecitorio, e lo sconfitto Paolo Truzzu, il quale tornerà in Consiglio ...