La mossa di Microsoft | la scelta di Intel per i chip AI

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono due fette di mercato differenti: da una parte quella dei, dall’altra quella delle GPU. Ma tutto fa parte di un grande macro-contenitore che risponde al nome di “sviluppo dell’AI”. E proprio in questa seconda chiave deve essere letto l’accordo, annunciato da poco, fatto aper una collaborazione sulla produzione di quei microprocessori necessari per le grandi operazioni di calcolo del machine learning e dell’ligenza artificiale generativa. Unache potrebbe stravolgere un equilibrio che, negli ultimi mesi, ha portato NVIDIA a una crescita veloce ed esponenziale della propria capitalizzazione sul mercato. LEGGI ANCHE > Come l’ligenza artificiale ha cambiato il mercato deie delle GPU Un accordo destinato a cambiare i ...

