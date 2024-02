La moglie di Alexei Navalny | “Putin è un mafioso sanguinario | non un politico”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Non avete a che fare con un, ma con unè il capo di una banda criminale organizzata. Questa comprende avvelenatori e assassini, ma sono tutti solo burattini. La cosa più importante sono le persone vicine a, i suoi amici, i suoi collaboratori e i custodi del denaro della mafia”. Lo ha detto Yulia Navalnaya, ladi, parlando alla Plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.. “Noi dobbiamo adottare i metodi della lotta alla criminalità. Non note diplomatiche, ma indagini. Non dichiarazioni di preoccupazioni, ma una ricerca dei consociati della mafia nei vostri Paesi”, ha sottolineato. “deve rispondere di ciò che ha fatto al mio Paese.deve ...

Il presidente Usa annuncia nuove importanti sanzioni contro la Russia in risposta alla morte dell'oppositore Joe Biden ha incontra to oggi a San Francisco ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Joe Biden ha incontra to oggi a San Francisco Yulia e Daria Navalnaya, la vedova e la figlia dell’oppositore russo Alexei Navalny , morto ... (italiasera)

"Oggi sono 9 giorni che è mio marito è morto. Nove giorni da quando Putin ha ucciso Alexei Navalny . Ma l'omicidio per Putin non era sufficiente. Ora il corpo ... (fanpage)

Alexei Navalny, venerdì a Mosca i funerali. Yulia Navalnaya al Parlamento europeo: “Putin è un mafioso sanguinario”: Intanto Yulia Navalnaya, moglie di Navalny, è stata accolta con lunghi applausi ... Poi, in merito alle esequie del marito, ha aggiunto: “Il funerale di Alexei si svolgerà dopodomani e non so ancora ...ecovicentino

Navalny, la vedova Yulia Navalnaya: «Putin è un mafioso sanguinario, non un politico»: «Se vuoi davvero sconfiggere Putin, devi diventare un innovatore. E devi smetterla di essere noioso. Non si può danneggiare Putin con un'altra risoluzione o con un'altra serie ...leggo

Yulia Navalnaya al parlamento UE: “Putin mostro sanguinario, mio marito abusato anche da morto”. L’alleato di Salvini pietrificato: “Putin è un mostro sanguinario a capo di un gruppo criminale organizzato”. A dirlo a Strasburgo, nella plenaria del ...ilriformista