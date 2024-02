La misteriosa morte di Thomas Kingston scuote la famiglia reale. Era il marito di Lady Gabriella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Londra, 28 febbraio 2024 – L’annuncio da Buckingham Palace ha scioccato tutti: è morto ildiWindsor, figlia del duca di Kent – cugino della scomparsa regina Elisabetta II – e cugina di secondo grado di Carlo III., 45 anni, laureato alla Bristol University ed esperto di finanza, è stato trovato morto nella serata di sabato, in una delle sue residenze nel Gloucestershire, regione dell’Inghilterra meridionale al confine con il Galles. Le circostanze non sono state comunicate. Si tratta tuttavia di unaimprovvisa e: Richard Eden, redattore del Daily Mail, ha fatto sapere su Twitter che, appena tre giorni prima del decesso,era stato visto in compagnia della moglie, ed era sembrato sereno e in ...