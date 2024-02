La miglior cucina tedesca è in Asia | così due gemelli hanno portato la Germania a Bangkok

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono in tanti a pensare che la, fuori della, sia a. E questo lo si deve aiThomas e Mathias Sühring che quiaperto, meno di una decina di anni fa, il loro ristorante vocato alla cultura gastronomica teutonica. Strano da pensare per quanti amano gli stereotipi e riassumono un’intera nazione in birra, maiale, patate, crauti e wurstel, ma è, tant’è che la guida Michelin gli assegna due stelle dal 2019 e nel rank firmato 50 Best sono al numero 66 della classifica mondiale e settimi in quellatica. Del resto varcare la soglia del ristorante Sühring è un po’ come immergersi nellae cultura europea: non fosse per la vegetazione tropicale che cresce ...