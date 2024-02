La Genea Lanzara fa visita alla Pallamano Chiaravalle

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiReduce da due preziosi successi consecutivi – contro Verdeazzurro in terra sarda e ai danni del Cologne tra le mura amiche – laè attesa da un ostico impegno esterno nella sesta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver maschile. I ragazzi allenati da coach Pasquale Maione viaggeranno, difatti, in quel di Ancona per affrontare la Publiesse, attualmente terza in classifica. Nel match di andata svoltosi presso la Palestra Caporale Palumbo, la squadra di Guidotti ebbe la meglio col punteggio finale di 30-34. Nel mentre, la stessa si è rinforzata con l’arrivo del prolifico Keko Morettin. Discorso inverso per i salernitani i quali, così come nel match dello scorso weekend, dovranno fronteggiare numerose assenze e fare di necessità virtù. Ai rossoblu, tuttavia, il ...

Abruzzo Airport, investimento da 7 milioni e mezzo anche collegamenti anche intercontinentali: You are viewing content tagged with 'ABRUZZO AIRPORT, INVESTIMENTO DA 7 MILIONI E MEZZO ANCHE COLLEGAMENTI ANCHE INTERCONTINENTALI' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultur ...giornaledimontesilvano

Pallamano A Silver: gli arancioblù sono quinti con 20 punti, leader è sempre Camerano. Il Romagna spezza l’incantesimo: PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Mandelli, Redaelli, Mengoli 5, Magnani 2, Albertini 1, Mazzanti 5, Ceroni 1, Ariotti 5, Tondini 3, Rotaru 5, Lega 2, Zavagli 6, Ramondini, Bellini. All. Moriana. LIONS T ...ilrestodelcarlino

Manoppello/Boccetto, ulteriori fondi per il completamento dei lavori di mitigazione: You are viewing content tagged with 'MANOPPELLO/BOCCETTO, ULTERIORI FONDI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...giornaledimontesilvano