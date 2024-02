La gaffe di Sergio su Alberto Matano a L' Eredità | gelo in Rai | cala il silenzio in studio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Chi segue L'lo sa: nel programma di Rai 1 ora condotto da Marco Liorni, il game-show delle parole misteriose, spesso e volentieri Viale Mazzini fa un poco di auto-promozione, "infilando" tra le domande qualcuna di queste che riguarda proprio la Rai e i suoi volti. Ma l'operazione, a volte, può rivelarsi pericolosa... Per esempio nel caso di, concorrente che ha animato la puntata di oggi, mercoledì 28 febbraio. Eravamo al Triello, quando Liorni gli ha sottoposto una domanda assai semplice: "Quale programma conducenel pomeriggio di Rai1?". La risposta, va da sé, era La vita in diretta. Manon lo sapeva: ha fatto scena muta, fino a quando sono scaduti i secondi a sua disposizione. "Non lo so", ha commentato laconico. Da par suo, Liorni appariva sia sorpreso sia ...

Crozza-Biden tra gaffe e problemi di memoria: “Per sconfiggere Putin continueremo a fornire armi a Ilary Blasi”: Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – troviamo Maurizio Crozza nei panni di Joe Biden, sempre più ...ilfattoquotidiano

Grande Fratello, anticipazioni stasera 21 febbraio: Signorini svela la finale: Torna il consueto appuntamento con il “Grande Fratello” ma Alfonso Signorini si lascia sfuggire qualche informazione di troppo sulla finale ...dilei

Rimproverò Bonolis per averla chiamata signora e non direttrice, Francesca Perrotta invitata da Mattarella a dirigere un concerto: Il 10 marzo con l’orchestra Olimpia da lei fondata nel 2018 insieme con Francesca Pandolfi, la musicista salentina sarà al Quirinale per un evento dei ciclo ...bari.repubblica