La Francia vuole una tassazione minima per i miliardari

Il direttore tecnico della Francia , Hubert Fournier, ha spiegato a Rmc Sport il processo messo in atto dalla Feder calci o francese per migliorare l’esecuzione ... (ilnapolista)

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo si fronteggeranno a viso aperto in occasione dell’All Star Perche, evento organizzato da Renaud Lavillenie a ... (oasport)

Il politologo Dupuy: ''Macron arrabbiato con Meloni. Proposta invio truppe in Ucraina è stata prova di forza politica'': ''Colto di sorpresa dalla visita della premier a Kiev, il capo dell'Eliseo ha voluto dimostrare di essere leader nella coalizione per aiutare gli ucraini. Ma la sua proposta non ha alcun consenso poli ...adnkronos

Francia, fa discutere il trasferimento di 195 migranti da Mayotte a un castello alle porte di Parigi: La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Gérald Darminin per allentare la tensione nell'arcipelago francese, paralizzato da oltre un mese dalle proteste contro l'immigrazione illegale e la ...it.euronews

Gaza: Egitto, Giordania, Uae, Qatar e Francia lanciano per via aerea tonnellate di aiuti: Martedì Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Francia hanno avviato una massiccia operazione ... rifornimenti sganciate da un totale di nove aerei. Alla missione ha voluto partecipare ...it.euronews