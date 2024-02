La Francia vieta il "meat sounding" sui prodotti vegetariani. Vince la lobby dei produttori di carne

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Anche in, come in Italia (l'articolo 3 della legge sullacoltivata è dedicato al ""), niente più "salsicce vegane" perché il consumatore potrebbe essere tratto in inganno dalla fuorviante dicitura. A metterlo nero su bianco, dopo mesi di diatribe e di scontri con la comunità veg, è stato il governo francese con un decreto che impedisce l'uso di termini solitamente riferiti allasull'etichetta dei alimenti. La normativa è una risposta a un reclamo di lunga data da parte dell'industria della, secondo cui termini come "prosciutto vegetariano" o "salsiccia vegana" confondono i consumatori. Si basa su una legge del 2020 la cui applicazione è stata temporaneamente sospesa dal Consiglio di Stato nel giugno 2022 dopo un ...

Alcuni senatori di destra hanno presentato una proposta di legge sul modello del divieto approvato in Italia. Ma il tema non è una priorità per il governo di ... (wired)

ostriche e champagne. L’apprezzato binomio di Capodanno quest’anno potrebbe saltare. Mercoledì 27 dicembre la prefettura, in accordo con le organizzazioni ... (ilfattoquotidiano)

Nestlé Waters è stata denuncia ta dalla ong Foodwatch con l’accusa di aver trattato illegalmente l’acqua in bottiglia e di averla venduta senza fornire ... (open.online)

La Francia vieta le denominazioni "bistecca" e "prosciutto" per i prodotti vegetali: Sembra che il governo francese abbia qualche problema con le denominazioni della carne vegetale. L'esecutivo parigino ha appena emanato un decreto che vieta l'uso di termini tradizionalmente associati ...it.euronews

La Francia chiede all'Ue di vietare l'importazione di ortofrutta trattata con thiacloprid: Il thiacloprid, un insetticida neonicotinoide, è vietato in Francia da settembre 2018 e nell'Unione europea da febbraio 2021. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) lo ha classificato ...freshplaza

Argentina: G20, ministro Economia Caputo a San Paolo per riunione ministeriale: Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Luis Caputo, arriva oggi a San Paolo, in Brasile, per partecipare alla riunione ministeriale ...agenzianova