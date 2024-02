La forza del centrodestra e la debolezza del campo largo Il commento di Ippolito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Finalmente lo spoglio delle regionali in Sardegna è terminato. Dopo un travaglio infinito il risultato si è consolidato verso le 2 di stanotte col 45,4% dei voti ad Alessandra Todde, candidata del “” del centrosinistra, la quale si è guadagnata così la presidenza della Regione; mentre Paolo Truzzu delsi è arrestato al “trascurabile” 45%. Non ci sono molti commenti da fare: si tratta, con tutta evidenza, della democrazia. E quando si vota, c’è chi vince e c’è chi perde, seppure di misura. Punto. Ciò nondimeno qualche parola di esegesi è resa necessaria dalla pessima abitudine di chi s’impone elettoralmente a cimentarsi nel disprezzare lo sconfitto: quest’ultima attitudine, d’altronde, è poco attrattiva e non rispettosa dello stile che si deve tenere. In Toscana c’è un detto: “Chi vince non cogliona!”. Con tale ...