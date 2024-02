La Flagellazione di Caravaggio nel centro di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo individuato le risorse per intervenire anche nel Complesso di Donnaregina vecchia, per farlo tornare al suo antico splendore”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aper il ritorno nelstorico delladi, opera che è stata tra le star della mostra di Capodimonte al Louvre fino a gennaio, e che in occasione della Pasqua e fino al 31 maggio sarà esposta al museo Diocesano Donnaregina, con un nuovo apparato didattico, il coinvolgimento di scuole e associazioni. La trecentesca chiesa di Donnaregina vecchia, gioiello gotico, (edificata agli inizi del XIV secolo per volere della regina Maria d’Ungheria, moglie di Carlo II d’Angiò) necessita di interventi soprattutto al tetto. Ammirando l’allestimento al Diocesano del ...