La Egonu querela Vannacci per alcune frasi nel suo libro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nuova tappa della vicenda giudiziaria che vede coinvolti il generale Robertoe la pallavolista Paola. Tutto nasce perché nel “Mondo al contrario” del generalela stella della nazionale azzurra era stata descritta:”Anche se Paolaè italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità che si può invece scorgere in tutti gli affreschi, i quadri e le statue che dagli etruschi sono giunti ai giorni nostri”. La Enogu si inseriva in un filone pesante che comprende già cinque inchieste ai danni del generale. La pallavolista aveva deciso dirlo per diffamazione, depositando gli atti a Bergamo. Le carte sono poi state trasmesse alla Procura di Lucca per competenza territoriale visto che il diretto interessato risulta residente a ...