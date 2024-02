La Cina è troppo vicina? La minaccia (anche ibrida) vista dai nostri servizi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sfogliando Relazione annuale 2023 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, pubblicata e presentata oggi dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica alla presenza dell’Autorità delegata, Alfredo Mantovano, e del presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, si ha l’impressione che sia caduto un tabù. La. Con la decisione del governo Meloni di non rinnovare il memorandum d’intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta Via della Seta, il documento affronta in maniera inedita la sfida posta dallain un contesto di nuova globalizzazione segnata dalla competizione. Si tratta, si legge nella nota introduttiva ed è bene ricordarlo, di un documento “chiamato a rendicontare, entro il perimetro di ciò che può essere reso pubblico”, l’operato del Dipartimento delle informazioni per le sicurezza e delle due agenzie da esso ...