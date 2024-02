Kayode seguito dall’Inter Un osservatore speciale al Franchi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

Micheal, terzino della Fiorentina di Vincenzo Italiano, èin maniera seria. Unnella scorsa partita all'Artemioper Tuttosport. OSSERVATO – Samir Handanovic si è fatto vedere lunedì sera all'Artemiodurante Fiorentina–Lazio. Il focus era completamente sul terzino destro Micheal, che tra l'altro ha risposto egregiamente con il primo gol segnato in Serie A. L'Inter segue seriamente il giocatore italiano classe 2004, blindato qualche tempo fa dalla Fiorentina con un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno. Rocco Commisso è esigente, chiede tanto per la cessione dell'esterno, ma il club nerazzurro ci lavora e la presenza di Handanovic a Firenze è un segnale chiaro.