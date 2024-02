Kate Middleton scomparsa? Sul web scoppia il caso | il Principe William cancella un impegno ufficiale

come sta Kate Middleton ? E per quale motivo è stata operata la principessa del Galles ? Sono queste le domande che si rincorrono con più frequenza tra i fedeli ... (thesocialpost)

Mistero in Gb sulla morte del genero dei duchi di Kent: Kingston, ex diplomatico e finanziere di successo alla City che in passato aveva avuto una relazione anche con Pippa Middleton, sorella di Kate, futura regina e consorte dell'erede al trono William, è ...ansa

William dà forfait a una cerimonia all'ultimo minuto, centra Kate Middleton Il palazzo reale fa sapere come sta la principessa: Questa assenza ha suscitato un vortice di domande e speculazioni riguardo alla sua non partecipazione, alimentando l'ipotesi che possa essere collegata alla situazione di Kate Middleton e agli ...ilmattino

Kate come sta: i segreti che Buckingham Palace non vuole svelare e il viaggio a Roma ora è a rischio: Kate Middleton, negli ultimi tempi, è stata spesso al centro del gossip d'Oltremanica e non solo: i sudditi inglesi e i fan modiali, infatti, si sono chiesti il motivo per cui la principessa del ...leggo