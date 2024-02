Kate Middleton operata | altre preoccupazioni per la principessa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo essere stataall’addome per un problema rimasto top secret e dopo essere sparita dalle scene pubbliche – l’ultimo avvistamento è stato in occasione della tradizionale messa di Natale 2023 a Sandringham –del Galles, prosegue la sua convalescenza. Stando a quanto ha rivelato una fonte al ‘Daily Mail’ la futura regina d’Inghilterra starebbe meglio. Trasferimento in campagna Di recente, poi, lasi è trasferita con i figli George, Charlotte e Louis dall’Adelaide Cottage, a Windsor, ad Anmer Hall, nella tenuta che i principi di Galles hanno nel Norfolk. Una dimora regalata a suo tempo dalla compianta regina Elisabetta II al nipote, primogenito di Carlo e Lady Diana Spencer (scomparsa nel 1997), come regalo per il suo royal wedding. Anmer Hall è vicina ...