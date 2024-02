Kate Middleton | il comunicato ufficiale | “Sta meglio”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è attualmente in fase di convalescenza presso la residenza di famiglia a Windsor, seguendo un intervento chirurgico addominale subito il mese scorso. La comunicazioneda Kensington Palace ha rassicurato il pubblico e i sostenitori della famiglia reale, affermando che la principessa “sta bene” e mostra segni di miglioramento.Leggi anche: William annulla l’evento reale: preoccupazione per il Principe di GallesLeggi anche: Lutto nella royal family Il recupero diha avuto un impatto significativo sugli impegni reali, portando alla sua assenza alla commemorazione del defunto re Costantino di Grecia, che si è tenuta di recente al Castello di Windsor, un evento di rilievo per la famiglia reale britannica. Il principe William, suo marito, ha anch’egli saltato l’evento all’ultimo momento citando ...