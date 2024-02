Kate Middleton | come sta dopo l' intervento all' addome | l' ultimo aggiornamento ufficiale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Sta bene ed è di buon umore», lo assicurano fonti vicine al Palazzo, dissipando le preoccupazioni sulla salute della principessa scatenate dall'assenza di William, «per motivi personali», alla messa in memoria di Costantino di Grecia

William avrebbe picchiato Kate Middleton con tanta forza e aggressività da rendere necessario un intervento di chirurgia plastica per ricostruirle il volto ... (dilei)

Mistero in Gb sulla morte del genero dei duchi di Kent: Kingston, ex diplomatico e finanziere di successo alla City che in passato aveva avuto una relazione anche con Pippa Middleton, sorella di Kate, futura regina e consorte dell'erede al trono William, è ...ansa

La famiglia reale Gb ha fatto sapere che “Kate Middleton sta bene”: Roma, 28 feb. (askanews) – Kensington Palace ha fatto sapere all’Independent un aggiornamento sulla salute di Kate Middleton dopo l’intervento chirurgico addominale dello scorso 16 gennaio: la princip ...askanews