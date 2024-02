Juventus | torna Kean | l'infortunio | la Nazionale | il rinnovo E il mercato

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Buon compleanno Moise. Il 28 febbraio è infatti il giorno in cui compie gli anni, 24 per la precisione. Un numero che parla chiaro...

La Juventus è tornata al successo contro il Frosinone e ora si prepara per il prossimo impegno, una sfida delicata. Domenica 3 marzo... (calciomercato)

Napoli, torna il maltempo. Allerta meteo per mercoledì 28 febbraio: Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione. torna il maltempo su Napoli e in generale sulla regione Campania. E' stato diramato un avviso di allerta meteo (colore giallo) per fenomeni ...areanapoli

Petrachi: "Con Bremer investimento azzeccato, se Chiesa torna a stare bene è devastante. Su Conte...": Non credo che abbia ancora superato totalmente l’infortunio al crociato, ma se torna a star bene diventa devastante”. “ECCO IN COSA DEVE MIGLIORARE SOULE’, E’ UN CALCIATORE CHE MERITA DI STARE ALLA ...tuttojuve

Juve, torna di moda il nome di Amrabat: il punto: In casa Juve si continua a lavorare sempre sul mercato, con la dirigenza bianconera che sta seguendo diversi obiettivi già da molto tempo. Alcuni potrebbero anche ritornare in audge, come il ...ilbianconero