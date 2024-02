Juventus-Rugani | la verità sul rinnovo|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 2024-02-28 00:39:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:, lasulCalciomercato.com E ora è Danielead avere fretta. Il difensore centrale dellaè in scadenza di contratto, ma il suo agente Davide Torchia è uscito allo scoperto (“Il rinnovo di? La Juve ha sempre dato grande positività nei suoi confronti. Da parte nostra c’è totale apertura per il rinnovo e un accordo si può trovare. La domanda da fare adesso è: ci chiameranno?”, le parole a TvPlay) dichiarando di non aver ancora ricevuto una chiamata ufficiale da parte della dirigenza bianconera per ...