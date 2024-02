Juventus-Rugani | la verità sul rinnovo

AGI - Un gol di Rugani in pieno recupero regala alla Juventus la vittoria per 3-2 sul Frosinone che lascia Torino davvero con l'amaro in bocca. I bianconeri, ... (agi)

Garlando: "Inter superiore per il gioco di Inzaghi, non per i giocatori. Allegri e Pioli...": Tre anni di Allegri non hanno trasmesso altrettante conoscenze alla Juventus, settima in Serie A per numero di azioni manovrate". "Gol episodici, spesso da fermo, come quello di Rugani che domenica ha ...fcinternews

Colpo Juventus in Arabia: che intreccio con Milinkovic-Savic: La Juventus rischia di essere tra le grandi protagoniste della prossima sessione estiva di mercato: possibile intreccio con Milinkovic-Savic ...calciomercato

Rugani non “batte” il record di Cambiaso dopo il gol al Frosinone. Retroscena: Rugani non “batte” il record di Cambiaso dopo il gol al Frosinone. Retroscena sulla rete del 3-2 del difensore della Juve Il gol di Rugani al 90’+5’ al Frosinone è il secondo gol più tardivo ...juventusnews24