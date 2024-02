Juventus | Rabiot | “Voglio vincere altri scudetti qui”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ai canali ufficiali dellaAdrienha fatto il suo bilancio personale dopo le 200 presenze raggiunte con la maglia bianconera nella partita contro il Frosinone: “lo scudetto con la Juve è stata una delle cose più belle e incredibili che mi siano capitate: purtroppo non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi causa covid, ma spero di vincernequi. All’inizio è stato difficile perché dovevo adattarmi, ma sono stato accolto benissimo da tutti e ora è un onore e un orgoglio aver toccato questo traguardo. Ho sempre cercato di dare il massimo: sono grato di tutto questo, anche i momenti negativi mi hanno aiutato a crescere“. Poi sul rapporto con Allegri svela: “Mi voleva già quando ero al Psg, poi lui è andato via e io sono arrivato ma ci siamo ritrovati ed è un grande professionista, di ...

